«Торпедо» сообщило о завершении аренды Тугарева из «Ростова»

Полузащитник Роман Тугарев, арендованный у «Ростова», покинет московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«25-летний полузащитник Роман Тугарев покидает «Торпедо» в связи с завершением срока действия арендного соглашения с «Ростовом», истекающего в конце июня.

Тугарев присоединился к чёрно-белым в феврале 2024 года. Игрок принял участие в 11 матчах Первой лиги весенней части сезона-2023/2024 и сделал одну результативную передачу.

Роман, спасибо за игру и удачи!» — написано в заявлении автозаводского клуба.

«Торпедо» завершило сезон-2023/2024 Первой лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66).