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В «Юнайтед» считают, что Саутгейт является лучшей заменой для тен Хага — Daily Mail

В «Юнайтед» считают, что Саутгейт является лучшей заменой для тен Хага — Daily Mail
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Руководство «Манчестер Юнайтед» видит в 53-летнем специалисте Гарете Саутгейте, возглавляющего сборную Англии, лучшую замену для Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, на текущий момент «Манчестер Юнайтед» проводит анализ деятельности тренерского штаба тен Хага за минувший сезон, по итогам которого будет принято решение о его будущем в клубе.

Саутгейт является первым выбором на замену тен Хагу, однако в шорт-лист руководства манкунианцев входят главный тренер «Брентфорда» Томас Франк, а также Роберто Де Зерби, Маурисио Почеттино и Томас Тухель, которые находятся без клуба.

Напомним, на текущий момент Саутгейт занимается подготовкой сборной Англии к чемпионату Европы — 2024, который стартует 14 июня.

Евро-2024: итоговый список команд:

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