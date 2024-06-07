«Факел», «Акрон» и «Сочи» хотят арендовать полузащитника «Локо» Щетинина

«Факел», «Акрон» и «Сочи» хотят арендовать полузащитника «Локомотива» Михаила Щетинина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Полузащитник готов уйти в аренду. Решение за «Локомотивом», — добавил источник «Чемпионата».

Щетинин является воспитанником академии железнодорожников. За первую команду 18-летний хавбек провёл восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-зелёными рассчитан до лета 2026 года.

В ноябре 2022 года в игре с «Пари Нижний Новгород» в 6-м туре группового этапа Кубка России с «Локомотивом» Михаил Щетинин провёл свой первый официальный матч за железнодорожников. Футболист вышел на замену в концовке встречи.