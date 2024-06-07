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Председатель АБФФ Шерстнёв: выстраиваем идеологию на будущий совместный футбол с Россией

Председатель АБФФ Шерстнёв: выстраиваем идеологию на будущий совместный футбол с Россией
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Председатель Ассоциации Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв высказался о проведении товарищеского матча с Россией.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
1-й тайм
0 : 1
Россия
0:1 Обляков – 8'    

«Почти три года в Беларуси не было серьёзного футбола, поэтому болельщики уже устали. Матч со сборной России оцениваем как исторический. Прежде всего не надо рассчитывать, что мы хотим победить или ставить какие-то задачи. Матч для болельщиков. Игра должна быть агрессивной, интересной и порадовать людей.

Если говорить о каком-то административном ресурсе, то мы сегодня выстраиваем идеологию на будущий совместный футбол. Но это не значит, что кто-то из высшей лиги должен играть в России. Ни в коем случае, речь идёт совершенно о другом. Два государства вместе. Почему мы не должны играть вместе? Почему мы не должны организовать нашу спортивную работу так, чтобы наши футболисты становились крепче, начиная от юных и заканчивая профессионалами? Это очень важно, чтобы наши футболисты были востребованы в российском футболе», — передаёт слова Шерстнёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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