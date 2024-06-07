Артур: после чемпионского гола я просто лопался от восторга

Нападающий «Зенита» Артур вспомнил свои эмоции после того, как он забил победный гол в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1). Благодаря этой победе и осечкам конкурентов сине-бело-голубые стали чемпионами России по итогам минувшего сезона.

«Точно один из самых важных. Даже поставлю его на вершину топа забитых мячей. Всего полгода в новой команде, новой стране, и ты забиваешь мяч, который делает вас чемпионами – просто невероятные чувства! Даже фантастические. Уверен, об этом мечтает каждый футболист. Огромная радость и гордость. Почувствовал невероятный душевный подъём. Сорвал футболку, попытался увернуться от бросившихся на меня партнёров и как-то отпраздновать с болельщиками. Я просто лопался от восторга», — приводит слова Артура Metaratings.

Напомним, бразильский футболист стал игроком «Зенита» минувшей зимой.

В минувшем сезоне Артур принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: