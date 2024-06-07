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Председатель АБФФ Шерстнёв: матчем сборных Беларуси и России дело не остановится

Председатель АБФФ Шерстнёв: матчем сборных Беларуси и России дело не остановится
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Председатель Ассоциации Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв высказался о возможности проведения ответного матча со сборной России.

— Запланирован ли ответный матч в России?
— Я полагаю, что сегодняшним матчем дело не остановится, — передаёт слова Шерстнёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:00 по московскому времени.

Национальные команды России и Беларуси в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч команд прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.

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