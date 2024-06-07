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Беларусь — Россия: Обляков открыл счёт в матче на 8-й минуте

Беларусь — Россия: Обляков открыл счёт в матче на 8-й минуте
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В эти минуты проводится товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходит на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
1-й тайм
0 : 1
Россия
0:1 Обляков – 8'    

На 8-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд.

Напомним, национальные команды России и Беларуси в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч команд прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.

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