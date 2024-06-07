Шерстнёв ответил на вопрос о возможных играх белорусских клубов с российскими

Председатель Ассоциации Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв высказался о потенциальных матчах клубов России и Беларуси.

«В прошлом году наша вторая сборная играла с «Уралом», поэтому начало совместных отношений положено. Минское «Динамо» с «Балтикой» играло. Конечно, руководители должны дать толчок. Это нормальная практика», — передаёт слова Шерстнёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Сегодня, 7 июня, сборные Беларуси и России проводят товарищеский матч в Минске. Команды играют на стадионе «Динамо». На момент написания новости идёт первый тайм, 0:0.