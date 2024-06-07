Шерстнёв: вопрос пива на стадионах зависит от дисциплинированности болельщиков

Председатель Ассоциации Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв высказался о возможной консультации с руководством РФС о введении пива в чемпионате России.

— В Беларуси есть пиво на стадионах. Может быть, ведутся диалоги и консультации с руководством РФС о введении пива в России?

— Прежде всего это внутреннее дело страны. Поэтому повлиять никак не можем. Но это зависит от дисциплинированности болельщиков. Этим надо руководствоваться, — передаёт слова Шерстнёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В эти минуты проводится товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходит на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре не открыт.