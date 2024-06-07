Стало известно, как Анчелотти отреагировал на подписание Мбаппе

После того как нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом», главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, обсуждая это со своим окружением, сказал: «Как игрок, забивающий гол в каждом матче, может стать проблемой?» Об этом сообщает Marca.

По информации источника, ни тренерский штаб, ни руководство мадридского клуба не сомневаются в правильности подписания контракта с французским нападающим. В «Реале» считают, что, несмотря на неучастие Анчелотти в переговорах по переходу Мбаппе, итальянский специалист является идеальным тренером по интеграции 25-летнего футболиста в состав команды.

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Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: