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Юрист экс-жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России

Юрист экс-жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России
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Юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, подтвердил, что футболисту был ограничен выезд из России из‑за его задолженности по алиментам.

«Судебный пристав принял соответствующее постановление и ограничил Матвею Сафонову выезд за пределы Российской Федерации в связи с тем, что образовалась большая задолженность по оплате алиментов. Сумму не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но долг большой», — приводит слова Шилова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что Сафонову нельзя выезжать из России из-за задолженности по алиментам в размере 60 млн рублей. Теперь его трансфер во французский «ПСЖ» находится на грани срыва.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова.

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