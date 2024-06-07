Юрист экс-жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, подтвердил, что футболисту был ограничен выезд из России из‑за его задолженности по алиментам.

«Судебный пристав принял соответствующее постановление и ограничил Матвею Сафонову выезд за пределы Российской Федерации в связи с тем, что образовалась большая задолженность по оплате алиментов. Сумму не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но долг большой», — приводит слова Шилова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что Сафонову нельзя выезжать из России из-за задолженности по алиментам в размере 60 млн рублей. Теперь его трансфер во французский «ПСЖ» находится на грани срыва.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова.