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В пятёрку самых дорогих игроков Ла Лиги входят только футболисты «Реала» — Transfermarkt

В пятёрку самых дорогих игроков Ла Лиги входят только футболисты «Реала» — Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов испанской Примеры по итогам июньского обновления.

Лидером рейтинга стал крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (€ 180 млн). На втором месте находится атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем (€ 180 млн). Замыкает тройку лидеров центральный хавбек «Королевского клуба» Федерико Вальверде (€ 120 млн).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Десятка самых дорогих футболистов Ла Лиги:

  1. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) - € 180 млн.
  2. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн.
  3. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 120 млн.
  4. Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) - € 110 млн.
  5. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид) - € 100 млн.
  6. Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид) — € 100 млн.
  7. Ламин Ямал («Барселона») — € 90 млн.
  8. Гави («Барселона») — € 90 млн.
  9. Педри («Барселона») — € 80 млн.
  10. Френки де Йонг («Барселона») — € 70 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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