В пятёрку самых дорогих игроков Ла Лиги входят только футболисты «Реала» — Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов испанской Примеры по итогам июньского обновления.
Лидером рейтинга стал крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (€ 180 млн). На втором месте находится атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем (€ 180 млн). Замыкает тройку лидеров центральный хавбек «Королевского клуба» Федерико Вальверде (€ 120 млн).
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Десятка самых дорогих футболистов Ла Лиги:
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) - € 180 млн.
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн.
- Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 120 млн.
- Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) - € 110 млн.
- Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид) - € 100 млн.
- Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид) — € 100 млн.
- Ламин Ямал («Барселона») — € 90 млн.
- Гави («Барселона») — € 90 млн.
- Педри («Барселона») — € 80 млн.
- Френки де Йонг («Барселона») — € 70 млн.
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