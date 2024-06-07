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Гол в ворота Беларуси стал для Тюкавина дебютным в составе сборной России

Гол в ворота Беларуси стал для Тюкавина дебютным в составе сборной России
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В эти минуты проводится товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходит на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу россиян. На 20-й минуте в составе гостей отличился форвард «Динамо» Константин Тюкавин. Для него этот гол дебютным в составе сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
2-й тайм
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

21-летний Константин Тюкавин в минувшем клубном сезоне сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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