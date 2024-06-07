Дзюба выложил фото из Шанхая, где базируется клуб, возглавляемый Слуцким

Нападающий Артём Дзюба, чей контракт с «Локомотивом» заканчивается 30 июня 2024 года, в своей социальной сети выложил фото из Шанхая. В данном городе базируется футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.

Фото: Соцсети Артёма Дзюбы

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: