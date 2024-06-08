Защитница ЦСКА Дамьянович: каждая игра с «Зенитом» – дерби

Защитница ЦСКА Невена Дамьянович поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 8 июня. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Каждая игра с «Зенитом» – дерби. Я считаю, что «Зенит» – хорошая команда. Конечно, я уважаю «Зенит». Это будет очень интересный матч, как и каждая встреча, которую мы с ними проводим. Мы готовимся, тренируемся. Посмотрим, кто победит.

Первый кубок с ЦСКА я выиграла на «Газпром Арене». Это прекрасный стадион. Когда ты играешь на такой арене против такой хорошей команды, ты должен только наслаждаться моментом и показать лучшую версию себя.

Да, мы играем в Санкт-Петербурге. Но в конце концов решающим будет то, как мы себя покажем. У нас есть план, который мы должны выполнять. И когда прозвучит стартовый свисток, я не буду слышать никого, кроме своих партнёров по команде. Я буду сфокусирована только на игре. Повторюсь, хороший стадион, хороший соперник, давайте наслаждаться!» — приводит слова Дамьянович официальный сайт ЦСКА.