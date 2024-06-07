Стало известно, сколько зрителей посетили матч Беларусь — Россия

В эти минуты проводится товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходит на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу россиян.

На матче присутствуют 21 483 болельщика. Об этом диктор олимпийского стадиона «Динамо» сообщил во время встречи.

Напомним, национальные команды России и Беларуси в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч команд прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.