Сборная Армении дома победила Казахстан в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором принимали участие Армения и Казахстан. Игра проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречи выступил Гога Кикачеишвили. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте автогол забил защитник Казахстана Александр Марочкин. На 58-й минуте полузащитник Ваган Бичахчян укрепил преимущество сборной Армении. На 90+5-й минуте полузащитник гостей Бауыржан Исламхан реализовал 11-метровый.

Последний раз команды встречались в матче квалификации к чемпионату мира 2018 года в России. В том противостоянии Казахстан и Армения сыграли вничью со счётом 1:1.

В последних пяти матчах сборная Армении четыре раза проиграла и один раз сыграла вничью. В последних пяти встречах сборная Казахстана три раза проиграла и дважды победила.

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