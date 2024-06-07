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Сборная Армении дома победила Казахстан в товарищеском матче

Сборная Армении дома победила Казахстан в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором принимали участие Армения и Казахстан. Игра проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречи выступил Гога Кикачеишвили. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте автогол забил защитник Казахстана Александр Марочкин. На 58-й минуте полузащитник Ваган Бичахчян укрепил преимущество сборной Армении. На 90+5-й минуте полузащитник гостей Бауыржан Исламхан реализовал 11-метровый.

Последний раз команды встречались в матче квалификации к чемпионату мира 2018 года в России. В том противостоянии Казахстан и Армения сыграли вничью со счётом 1:1.

В последних пяти матчах сборная Армении четыре раза проиграла и один раз сыграла вничью. В последних пяти встречах сборная Казахстана три раза проиграла и дважды победила.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Армения
Окончен
2 : 1
Казахстан
1:0 Марочкин – 4'     2:0 Бичахчян – 58'     2:1 Исламхан – 90+6'    

Евро-2024: итоговый список команд:

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