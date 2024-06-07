Агент Гогуа: Седрик однозначно должен играть в команде из РПЛ, он — лучший

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ярославского «Шинника» Седрика Гогуа, высказался о будущем футболиста.

«Что касается будущего Гогуа в «Шиннике», то по этому моменту только сейчас начинается вся работа. Но Седрик Гогуа однозначно должен играть в команде из Российской Премьер-Лиги. Если сравнивать с другими защитниками в РПЛ, то Гогуа является лучшим среди многих. Посмотрим, как получится», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги 29-летний Седрик Гогуа провёл 11 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта ивуарийского защитника с «Шинником» завершится в конце июня 2024 года.