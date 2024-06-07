«Бавария» готова продать шесть футболистов нынешним летом — Плеттенберг

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нынешним летом «Бавария» готова расстаться с защитниками Маттейсом де Лигтом и Нуссайром Мазрауи, полузащитниками Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой, а также вингерами Сержом Гнабри и Кингсли Команом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенскому клубу необходимо осуществлять продажи игроков. Однако подчёркивается, что на текущий момент «Бавария» не получала конкретных предложений по данным футболистам.

Напомним, по итогам минувшего сезона немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 72 очка и заняла третье место, отстав от леверкузенского «Байера», выигравшего чемпионат Германии, на 18 очков.

Ранее сообщалось, что часть игроков мюнхенского клуба выступала против главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля, покинувшего клуб по окончании сезона.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: