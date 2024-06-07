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Беларусь — Россия, результат товарищеского матча 7 июня 2024, счёт 0:4

Сборная России по футболу разгромила Беларусь в товарищеском матче
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7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

Напомним, национальные команды России и Беларуси в прошлом успели встретиться четырежды. Предыдущий матч команд прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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