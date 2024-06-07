Красноярский «Енисей» объявил о переходе двух футболистов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Защитник Томас Рукас вернулся в «Енисей» и подписал контракт сроком на два года. Кроме этого, красноярский клуб арендовал полузащитника Тимофея Шипунова у «Сочи».

«Томас играет на позиции центрального защитника. За наш клуб игрок выступал с 2020 по 2022 год. За это время Томас провёл 31 матч. В сезонах-2022/2023 и 2023/2024 Томас провёл 51 матч за «СКА-Хабаровск».

Томас, желаем тебе здоровья, результативных действий, удачи и побед вместе с ФК «Енисей».

Тимофею 20 лет, он играет на позиции полузащитника. В составе ФК «Сочи» Шипунов провёл 17 матчей в Премьер-Лиге, где забил два мяча. 20-летний полузащитник подходит под критерии молодого игрока ФНЛ. В первой половине сезона-2023/2024 он выступал за «СКА-Хабаровск», провёл 10 матчей и забил один гол.

Тимофей, добро пожаловать!» — написано в заявлении клуба.