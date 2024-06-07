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Зидан: Мбаппе превзойдёт всех остальных в истории «Реала»

Зидан: Мбаппе превзойдёт всех остальных в истории «Реала»
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Бывший футболист и главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался относительного того, что французский нападающий Килиан Мбаппе присоединился к «сливочным».

«Мбаппе уже здесь [в «Реале»]. Он войдёт в историю клуба, и я думаю, что превзойдёт всех остальных», — приводит слова Зидана Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Последним клубом Мбаппе до перехода в «Реал» был «Пари Сен-Жермен».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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