Источник: Владимир Федотов входит в шорт-лист кандидатов на пост тренера «Балтики»

«Балтика» не рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Сергея Юрана, Вадима Евсеева, Сергея Ташуева и Дмитрия Аленичева. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, калининградский клуб хочет пригласить тренера не просто под задачу возвращения в Российскую Премьер-Лигу, а с перспективой на три-четыре года, поэтому возраст кандидатов играет роль при принятии решения.

В шорт-листе руководства «Балтики» пять тренеров. Отмечается, что самый статусный кандидат на вакантную должность – Владимир Федотов, покинувший ЦСКА в начале июня. При этом тренер не планирует принимать команду из Первой лиги. Ещё один кандидат – Андрей Карпович, который сейчас работает в казахстанском «Елимае».