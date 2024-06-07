Рашфорд был задержан за превышение скорости, находясь за рулём Rolls-Royce — The Sun

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был задержан за превышение скорости. Подчёркивается, что данный инцидент произошёл 12 декабря, однако известно о нём стало только сейчас. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Рашфорд, находясь за рулём Rolls-Royce, ехал со скоростью более чем 70 м/ч (112 км/ч). При задержании английский футболист признал факт превышения скорости. Однако решение о наказании 26-летнего нападающего будет вынесено в суде Манчестера и Солфорда в сентябре.

За несколько месяцев до этого инцидента Рашфорд попал в аварию, в результате которой разбил свой Rolls-Royce.

Напомним, в минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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