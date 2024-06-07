Дмитрий Булыкин: сборная России в матче с Беларусью удивила хорошей игрой

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

«Сборная России удивила, что хорошо сыграла, хорошо двигалась и забила много мячей. Именно это то, что нужно от нашей сборной. Самое главное, что достигли результата, а также посмотрели ближайший резерв. Благодаря этой победе обрадовали всех болельщиков со всей России. Сегодня наша команда молодец, хорошо сыграла. Всем футболистам твёрдая пятёрка», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.