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Дмитрий Булыкин: сборная России в матче с Беларусью удивила хорошей игрой

Дмитрий Булыкин: сборная России в матче с Беларусью удивила хорошей игрой
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Сборная России удивила, что хорошо сыграла, хорошо двигалась и забила много мячей. Именно это то, что нужно от нашей сборной. Самое главное, что достигли результата, а также посмотрели ближайший резерв. Благодаря этой победе обрадовали всех болельщиков со всей России. Сегодня наша команда молодец, хорошо сыграла. Всем футболистам твёрдая пятёрка», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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