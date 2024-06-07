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Винисиус, Вальверде и Ямал — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Винисиус, Вальверде и Ямал — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших футболистов испанской Примеры по итогам июньского обновления.

Лидером рейтинга стал крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. На втором месте находится полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде. Замыкает тройку лидеров крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Топ-10 самых подорожавших игроков Ла Лиги:

  1. Винисиус Жуниор («Реал», € 180 (+30) млн).
  2. Федерико Вальверде («Реал», € 120 (+20) млн).
  3. Ламин Ямал («Барселона», € 90 (+15) млн).
  4. Алекс Баэна («Вильярреал», € 40 (+15) млн).
  5. Кристиан Москера («Валенсия», € 30 (+15) млн).
  6. Арда Гюлер («Реал», € 30 (+15) млн).
  7. Фермин Лопес («Барселона», € 30 (+15) млн).
  8. Джонни Кардозо («Бетис», € 25 (+15) млн).
  9. Родриго Гоэс («Реал», € 110 (+310) млн).
  10. Орельен Тчуамени («Реал», € 100 (+10) млн).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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