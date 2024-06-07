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Переход Кварацхелии в «ПСЖ» маловероятен, Конте хочет оставить игрока в «Наполи» — GFFN

Переход Кварацхелии в «ПСЖ» маловероятен, Конте хочет оставить игрока в «Наполи» — GFFN
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С высокой долей вероятности крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия не перейдёт в «ПСЖ» нынешним летом, поскольку новый главный тренер неаполитанского клуба Антонио Конте намерен сохранить грузинского футболиста в команде. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, несмотря на нежелание «Наполи» расставаться с Кварацхелией, «ПСЖ» не оставит попыток приобрести нападающего, в котором французский гранд видит замену ушедшему Килиану Мбаппе.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Кварацхелия празднует выход в финальную часть Евро:

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