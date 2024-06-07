Александр Глеб: мы увидели самый яркий матч между Беларусью и Россией

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб высказался о товарищеском матче национальной команды с Россией. Беларусь проиграла со счётом 0:4. В составе сборной России отличились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дважды). Встреча была организована при содействии Российского футбольного союза и Ассоциации Белорусской федерации футбола.

«Это настоящий праздник. Я благодарен всем участникам, кто организовал это шоу — РФС и АБФФ. Я уверен, что все те, кто пришёл на эту игру, останутся довольными. Потому что давно не испытывали столько эмоций на футбольном матче в Беларуси. Это здорово, и я надеюсь, что таких моментов будет много.

Мне кажется, что мы увидели самый яркий совместный матч между Беларусью и Россией. По сравнению с теми матчами, в которых я принимал участие и видел, на мой взгляд, этот самый яркий», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.