Президент «Барселоны» жалуется ближайшему окружению на критику в свой адрес — Sport.es

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказывает своему ближайшему окружению недовольство, связанное с тем, что он подвергается чрезмерной критике в свой адрес. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, у Лапорты также вызывает гнев тот факт, что есть люди, требующие вынести ему вотум недоверия в середине его срока полномочий и после того, как ему удалось стабилизировать экономическую ситуацию в клубе.
По мнению испанского функционера, чрезмерная критика в его адрес может негативным образом повлиять на потенциальное заключение «Барселоной» двух важных для неё контрактов.
Подчёркивается, что, несмотря на критику, Лапорта намерен продолжать руководить сине-гранатовыми.
Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: