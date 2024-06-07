Президент «Барселоны» жалуется ближайшему окружению на критику в свой адрес — Sport.es

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказывает своему ближайшему окружению недовольство, связанное с тем, что он подвергается чрезмерной критике в свой адрес. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, у Лапорты также вызывает гнев тот факт, что есть люди, требующие вынести ему вотум недоверия в середине его срока полномочий и после того, как ему удалось стабилизировать экономическую ситуацию в клубе.

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По мнению испанского функционера, чрезмерная критика в его адрес может негативным образом повлиять на потенциальное заключение «Барселоной» двух важных для неё контрактов.

Подчёркивается, что, несмотря на критику, Лапорта намерен продолжать руководить сине-гранатовыми.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: