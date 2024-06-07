«Опасения не подтвердились». Карпин оценил победу сборной России над Беларусью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о минувшем товарищеском матче с Беларусью (0:4).

«Недовольства сегодня не было. Была досада, когда что-то делали не так. Но это мизерная часть матча. Игра мне очень понравилась. Понравилось отношение ребят. Опасения, о которых говорили раньше, не подтвердились. Ребята вышли и очень профессионально всё сделали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.