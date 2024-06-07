Карпин ответил, сомневался ли он насчёт участия Сафонова в матче Беларусь — Россия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выходе голкипера Матвея Сафонова в стартовом составе на товарищеский матч с Беларусью (4:0).

«Сомнений, выпускать ли Сафонова не было. Узнал обо всём на стадионе. Спросили, готов ли он играть? Сказал, готов», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Ранее стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.