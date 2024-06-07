Лунёв: вызов в сборную для любого спортсмена — это честь

Голкипер Андрей Лунёв высказался о вызове в национальную команду России на товарищеский матч с Беларусью.

— Ты во второй раз за последнее время вызываешься в сборную России. Как это переживаешь?

— Вызов в сборную для любого спортсмена – это честь и его непосредственное достижение, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 8 июня, сборная России разгромила Беларусь со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рустамом Омаровым (Казахстан). В составе сборной России отличились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дважды).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.