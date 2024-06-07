Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв: вызов в сборную для любого спортсмена — это честь

Лунёв: вызов в сборную для любого спортсмена — это честь
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер Андрей Лунёв высказался о вызове в национальную команду России на товарищеский матч с Беларусью.

— Ты во второй раз за последнее время вызываешься в сборную России. Как это переживаешь?
— Вызов в сборную для любого спортсмена – это честь и его непосредственное достижение, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 8 июня, сборная России разгромила Беларусь со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рустамом Омаровым (Казахстан). В составе сборной России отличились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дважды).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
Сборная России разгромила Беларусь! Есть вторая победа команды Карпина в 2024-м!
Сборная России разгромила Беларусь! Есть вторая победа команды Карпина в 2024-м!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android