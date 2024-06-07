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Карпин ответил на вопрос, смогла ли бы такая сборная России успешно выступить на Евро-2024

Карпин ответил на вопрос, смогла ли бы такая сборная России успешно выступить на Евро-2024
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, смогла ли бы такая российская национальная команда успешно выступить на Евро-2024. Напомним, сегодня, 7 июня, сборная Россия победила Беларусь со счётом 4:0.

«На Евро ещё надо было бы выйти. Сослагательное наклонение в футболе не работает. Одно дело матчи за очки, другое — товарищеский матч.

Сегодня – да, всё было хорошо. Но это ничего не значит. Если всё хорошо, эта команда могла бы отобраться на чемпионат Европы. При этом не было пять-шесть важных игроков», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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