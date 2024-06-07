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Лунёв: если позовут в «Зенит», то надо подумать — будем разговаривать

Лунёв: если позовут в «Зенит», то надо подумать — будем разговаривать
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Голкипер сборной России Андрей Лунёв высказался о своём будущем. Ранее стало известно, что он покинул азербайджанский «Карабах».

«Пока я не могу ничего комментировать по своему будущему. Переговоры ведутся не только с российскими командами. Поэтому будет неправильно говорить об этом. Увидим ли меня в РПЛ? Всякое может сложиться.

От будущего хотел бы чего-то хорошего (смеётся). Что касается играть в России или заграницей, то посмотрим. Есть нюансы, на которые буду обращать внимание. Если позовут в «Зенит», то надо подумать. Будем разговаривать», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошедшем сезоне 32-летний Андрей Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль».

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