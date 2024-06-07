Карпин: не знаю, вернётся ли Сафонов в Россию. Может, сбежит

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с Беларусью (4:0) высказался о скандальной ситуации вокруг голкипера национальной команды Матвея Сафонова.

«Не знаю, вернётся ли он в Россию. Куда он денется? Может, сбежит», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.