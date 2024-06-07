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Карпин назвал игроков сборной России, которыми восхищается после матча с Беларусью

Карпин назвал игроков сборной России, которыми восхищается после матча с Беларусью
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал игроков российской национальной команды, которыми восхищается после матча с Беларусью (0:4).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Я восхищаюсь не только Алексеем Миранчуком. Другими игроками. Антоном, Чаловым, Глебовым. Сегодня все провели хороший матч.

Не могу сказать, что у Сергеева было подавленное настроение. Я не заметил.

Особенный настрой у Чалова? Это не особый настрой. Это настрой играть за сборную и приносить пользу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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