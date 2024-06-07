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Лунёв: Сафонов потянет уровень «ПСЖ». Это лучший вратарь России

Лунёв: Сафонов потянет уровень «ПСЖ». Это лучший вратарь России
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Голкипер сборной России Андрей Лунёв высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

«Я думаю, что Матвей Сафонов потянет уровень «ПСЖ». Почему нет? На данный момент это лучший вратарь в России. У него есть все качества, чтобы завоевать первое место. Я в нём не сомневаюсь. Но самое главное, как он справится с давлением и как пройдёт адаптационный период. Но у него не составит много труда быстро адаптироваться», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Матвея Сафонова в июне. Отмечалось, что голкипер подпишет контракт с «ПСЖ» до 2029 года. Сумма трансфера составит около € 20 млн.

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