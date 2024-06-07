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Валерий Карпин ответил, где бы в таблице РПЛ была сборная Беларуси

Валерий Карпин ответил, где бы в таблице РПЛ была сборная Беларуси
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, где бы в таблице РПЛ была сборная Беларуси.

«Нынешняя сборная Беларуси боролась бы в нижней части первой восьмёрки РПЛ», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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