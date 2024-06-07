Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин рассказал, от чего зависит его судьба в сборной России

Валерий Карпин рассказал, от чего зависит его судьба в сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своём будущем в национальной команде.

«Готов ли я остаться в сборной? Зависит от предложения. Сейчас желание домой к дочкам, жене. Куда поеду отдыхать? На Балтийское море, в Эстонию. Телефон отключить не смогу. Чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Действующее соглашение Карпина с РФС истекает этим летом.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Материалы по теме
Сборная России — живая! Ещё один разгром с удивительными голами
Сборная России — живая! Ещё один разгром с удивительными голами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android