Валерий Карпин рассказал, от чего зависит его судьба в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своём будущем в национальной команде.

«Готов ли я остаться в сборной? Зависит от предложения. Сейчас желание домой к дочкам, жене. Куда поеду отдыхать? На Балтийское море, в Эстонию. Телефон отключить не смогу. Чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Действующее соглашение Карпина с РФС истекает этим летом.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.