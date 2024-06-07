Карпин рассказал, что говорил футболистам сборной России после матча с Беларусью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что говорил футболистам после матча с Беларусью (0:4).

«Ребятам пожелал хорошо отдохнуть и восстановится. А ещё провести следующий сезон лучше, чем этот», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.