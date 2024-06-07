Карпин рассказал, что говорил футболистам сборной России после матча с Беларусью
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что говорил футболистам после матча с Беларусью (0:4).
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8' 0:2 Тюкавин – 20' 0:3 Чалов – 63' 0:4 Чалов – 69'
«Ребятам пожелал хорошо отдохнуть и восстановится. А ещё провести следующий сезон лучше, чем этот», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени.
На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.
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