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Тренер сборной Беларуси извинился перед болельщиками после матча с Россией

Тренер сборной Беларуси извинился перед болельщиками после матча с Россией
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Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой России (0:4). Команды играли на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рустамом Омаровым (Казахстан). В составе сборной России отличились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дважды).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Мы очень серьезно готовились. Очень ждали матч, ведь давно не играли перед своими болельщиками. Но игра у нас не получилась. Я прошу прощения перед болельщиками. Пропустили первый гол, начали нервничать. Могли вернуться после второго пропущенного гола, но не получилось. Пропустили третий и дальше игра уже была закончена.

Трудно найти плюсы в таком матче. Мы очень готовились, но игра не получилась. Мы рассчитывали сыграть лучше. Сложно найти положительные моменты. Сейчас главное сделать правильные выводы», — передаёт слова Алоса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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