Тренер сборной Беларуси извинился перед болельщиками после матча с Россией

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой России (0:4). Команды играли на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рустамом Омаровым (Казахстан). В составе сборной России отличились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дважды).

«Мы очень серьезно готовились. Очень ждали матч, ведь давно не играли перед своими болельщиками. Но игра у нас не получилась. Я прошу прощения перед болельщиками. Пропустили первый гол, начали нервничать. Могли вернуться после второго пропущенного гола, но не получилось. Пропустили третий и дальше игра уже была закончена.

Трудно найти плюсы в таком матче. Мы очень готовились, но игра не получилась. Мы рассчитывали сыграть лучше. Сложно найти положительные моменты. Сейчас главное сделать правильные выводы», — передаёт слова Алоса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.