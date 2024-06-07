Лунёв: доволен сезоном, но пища для размышлений есть

Голкипер сборной России Андрей Лунёв подвёл итоги сезона.

«В целом доволен проведённым сезоном. Но опять же есть пища для размышлений, над чем надо работать и в чём прибавлять», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

4 июня российский вратарь Андрей Лунёв покинул «Карабах» в связи с истечением срока действия трудового договора.

В прошлом сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн.

32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. Команда набрала 83 очка. Второе место заняла «Зиря» (58 очков), замкнул тройку «Сабах» (58 очков).