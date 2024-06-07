Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов: приятно, что играли в гостях, но поддержка практически как дома

Сафонов: приятно, что играли в гостях, но поддержка практически как дома
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о товарищеском матче с Беларусью (0:4).

«Лично я не особо думал о поддержке. Но когда я вышел на разминку, наших болельщиков было достаточно хорошо слышно. Приятно, что мы играли в гостях, но поддержка практически как дома», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

Материалы по теме
Лунёв: Сафонов потянет уровень «ПСЖ». Это лучший вратарь России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android