Сафонов: приятно, что играли в гостях, но поддержка практически как дома

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о товарищеском матче с Беларусью (0:4).

«Лично я не особо думал о поддержке. Но когда я вышел на разминку, наших болельщиков было достаточно хорошо слышно. Приятно, что мы играли в гостях, но поддержка практически как дома», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.