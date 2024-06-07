Сафонов: я игрок «Краснодара», после отпуска планирую вернуться на базу в клуб

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слухи о переходе в «ПСЖ».

— Чувствуешь ли ты, что твой статус немного поменялся и ты перерос РПЛ?

— Я игрок футбольного клуба «Краснодар».

— Но Валерий Карпин сказал, что ты прошёл медосмотр.

— Я думаю, что эта информация взята из СМИ, где в последнее время ходит много слухов и новостей. Поэтому это было мнение Валерия Георгиевича. Конечно, читая новости и отвечая на сообщения, я немножко верю в то, что пишут в СМИ.

В это верить можно тогда, когда появится официальная информация. СМИ всегда писали и пишут слухи. Допустим, одна контора о чём-то рассказала и естественно это появляется во всех других СМИ. Я к этому нормально отношусь. Потому что газеты и журналы так работают, раскручивая какой-то инфоповод, потому что им нужны просмотры.

На данный момент после отпуска я планирую вернуться на базу в Краснодар. Мне скажут, когда надо вернуться. Планировалось так, что 20 числа у нас начнутся сборы, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.