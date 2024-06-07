Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов: я игрок «Краснодара», после отпуска планирую вернуться на базу в клуб

Сафонов: я игрок «Краснодара», после отпуска планирую вернуться на базу в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слухи о переходе в «ПСЖ».

— Чувствуешь ли ты, что твой статус немного поменялся и ты перерос РПЛ?
— Я игрок футбольного клуба «Краснодар».

— Но Валерий Карпин сказал, что ты прошёл медосмотр.
— Я думаю, что эта информация взята из СМИ, где в последнее время ходит много слухов и новостей. Поэтому это было мнение Валерия Георгиевича. Конечно, читая новости и отвечая на сообщения, я немножко верю в то, что пишут в СМИ.

В это верить можно тогда, когда появится официальная информация. СМИ всегда писали и пишут слухи. Допустим, одна контора о чём-то рассказала и естественно это появляется во всех других СМИ. Я к этому нормально отношусь. Потому что газеты и журналы так работают, раскручивая какой-то инфоповод, потому что им нужны просмотры.

На данный момент после отпуска я планирую вернуться на базу в Краснодар. Мне скажут, когда надо вернуться. Планировалось так, что 20 числа у нас начнутся сборы, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Сафонов: приятно, что играли в гостях, но поддержка практически как дома
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android