Вратарь сборной России Сафонов: Беларусь показала хорошую агрессию и прессинг

Голкипер сборной России Матвей Сафонов прокомментировал победу над Беларусью (4:0) в товарищеском матче.

«Полностью готов эмоционально и физически. Даже успел отдохнуть. Было пять дней после окончания сезона и начала сборов за национальную команду. Всё комфортно. Было видно по игре, что все ребята приехали с большим желанием — по-другому быть не можем. Рад, что показали хорошую игру и добились хорошего результата.

Я пару решил обострить — было чуть напряжённо. Но хорошо, что обошлось. Выиграли оба тайма. Сборная Беларуси показала хорошую агрессию и прессинг. Нападающие достаточно хорошо напрягали», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

