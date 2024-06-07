Тренер сборной Беларуси: я беру всю ответственность на себя

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой России (0:4).

«Я беру всю ответственность на себя. Понимаю, что болельщики могут быть недовольны. Я принимал неправильные решения. Следующий матч – шанс реабилитироваться.

Мы хорошо знаем Макса Киреева по прошлым матчам за сборную. У него почти месяц не было практики. Поэтому он вышел во втором тайме. Мы знаем его потенциал – на мой взгляд это будущее сборной Беларуси.

Я не люблю концентрироваться на индивидуальных ошибках футболистов. За результат отвечаю я. Павлюченко всегда хорошо выглядел, мы им довольны. Но в следующих играх возможно дадим шанс другим футболистам», — передаёт слова Алоса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.