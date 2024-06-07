Милитао, Кубо и Роке — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подешевевших футболистов испанской Примеры по итогам июньского обновления.
Лидером рейтинга стал центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао. На втором месте находится крайний нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо. Замыкает тройку лидеров нападающий «Барселоны» Витор Роке.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Топ-10 самых подешевевших игроков Ла Лиги:
- Эдер Милитао («Реал» Мадрид, € 60 (-10) млн).
- Такефуса Кубо («Реал Сосьедад», € 50 (-10) млн).
- Витор Роке («Барселона», € 30 (-10) млн).
- Нуэль Малина («Атлетико», € 28 (-7) млн).
- Руй Силва («Бетис», € 8 (-7) млн).
- Жюль Кунде («Барселона», € 45 (-5) млн).
- Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», € 45 (-5) млн).
- Самуэль Омородион («Алавес», € 35 (-5) млн).
- Ферран Торрес («Барселона», € 30 (-5) млн).
- Артур Вермерен («Атлетико», € 25 (-5) млн).
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