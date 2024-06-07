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Тренер сборной Беларуси — о голах России: это класс, и надо это принять

Тренер сборной Беларуси — о голах России: это класс, и надо это принять
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Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой России (0:4). В составе сборной России отличились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дважды).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Наиграла ли Россия на такой счёт? Это результат и его надо принять. Да, в первом тайме было два явных момента, но они их реализовали. Это было не так легко. Может, моментов было не так много, но у них хорошая реализация. Это класс. И надо это принять», — передаёт слова Алоса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее в 2024 году сборная России провела только один товарищеский матч. В Москве россияне обыграли Сербию со счётом 4:0. Отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

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