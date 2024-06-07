Тренер сборной Беларуси — о голах России: это класс, и надо это принять

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой России (0:4). В составе сборной России отличились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дважды).

«Наиграла ли Россия на такой счёт? Это результат и его надо принять. Да, в первом тайме было два явных момента, но они их реализовали. Это было не так легко. Может, моментов было не так много, но у них хорошая реализация. Это класс. И надо это принять», — передаёт слова Алоса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее в 2024 году сборная России провела только один товарищеский матч. В Москве россияне обыграли Сербию со счётом 4:0. Отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.