Тренер Беларуси заявил, что у сборной России огромный потенциал

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался о национальной команде России после поражения в товарищеском матче со счётом 0:4. Команды играли на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рустамом Омаровым (Казахстан). В составе сборной России отличились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дважды).

«В 2018-м Россия обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал. На мой взгляд, это команда всегда стремится в финальную часть топ турниров. И ставит там максимальные задачи. Так что, конечно, у этой команды огромный потенциал», — передаёт слова Алоса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.