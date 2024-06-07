Мексиканский клуб проявляет интерес к Кассьерре — журналист Капера

Футбольный клуб «Америка», представляющий чемпионат Мексики, запросил информацию по нападающему санкт-петербургского «Зенита» Маттео Кассьерре. Об этом сообщает журналист Хулиан Капера в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем сезоне Кассьерра принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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