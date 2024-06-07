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Мексиканский клуб проявляет интерес к Кассьерре — журналист Капера

Мексиканский клуб проявляет интерес к Кассьерре — журналист Капера
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Футбольный клуб «Америка», представляющий чемпионат Мексики, запросил информацию по нападающему санкт-петербургского «Зенита» Маттео Кассьерре. Об этом сообщает журналист Хулиан Капера в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем сезоне Кассьерра принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

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